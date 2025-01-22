ABD’de kar fırtınası! Çok sayıda can kaybı var

ABD'nin güneyinde ve kuzeyinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin güneyindeki Texas eyaletinde otoyollar ve havaalanları kapatılırken, Louisiana eyaletinde ise kar fırtınası nedeniyle uyarı yayınlandı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Austin şehrinde 2, Georgia'da 1 ve Milwaukee'de de 1 kişi hayatını kaybetti. Louisiana, Mississippi ve Alabama da dahil olmak üzere çok sayıda eyalette şiddetli soğuklara karşı acil durum ilan edildi.ABD'nin güneyinde en şiddetli kar yağışının görüldüğü Louisiana'nın Rayne şehrinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Ülkenin kuzeyindeki New York eyaletinin bazı bölgelerinde ise kar kalınlığının yaklaşık 46 santimetreye ulaştığı belirtildi. ABD genelinde şiddetli kış fırtınası nedeniyle 2 bin 200'den fazla uçuş iptal edildi, 3 bin uçuş da ertelendi.Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından dün yapılan açıklamada, kar yağışının nadir görüldüğü Körfez Kıyısı'nda tarihi bir yağış görüleceği ve Texas'ın doğusundan Florida'nın kuzeybatısına kadar saatte 3 santim veya daha fazla kar yağmasının beklendiği ifade edilmişti.