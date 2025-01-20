Bandırma-Bursa Karayolunda trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre, iki aracın karıştığı kazada R.U, M.U, S.U ve M.U hafif şekilde yaralandı. Kazada araçta sıkışan H.U ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.