6 yıl sonra dava cinayete döndü! 12 yaşındaki Kerem'in ölümünde yeni gelişme

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kerem Karakaya, sabah saat 08.30'da okul arkadaşı F.B.'nin evine gitmiş, burada iddiaya göre evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B., arkadaşı Kerem Karakaya'yı başından vurmuştu. F.B.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi Serpil B., Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanıyordu. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede sanığın kasten öldürme suçundan hapsini talep etti. İddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.İddianamede, olay yeri inceleme raporuna göre, olayın gerçekleştiği odunluğun yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olduğu, şüpheli Serpil B.'nin son ifadesine kadar ısrarlı bir şekilde tüfeğin odunların üzerinde olduğunu ifade ettiği ancak son ifadesinde tüfeğin odunların üzerindeki çuvalların altında olduğunu söylediği belirtildi. Serpil B.'nin son ifadesinde belirttiği haliyle dahi olsa tüfeğin bulunduğu yerin F.B.'nin suç tarihindeki yaşı, fiziksel durumu ve tüfeğin ağırlığı ile ilgili hazırlanan kriminal raporlarda çocuğun tüfeğe erişebilmesi için oldukça yüksekte olduğuna dikkat çekildiği belirtildi.İddianamede ayrıca F.B.'nin neredeyse tüm ifadelerinde tüfeği olay öncesinde hiç kullanmadığını ısrarlı şekilde söylediği ancak son ifadesinde tüfeğin çalışma prensibi ile alakalı detaylı bilgiler verdiğine vurgu yapıldı. Savcı ayrıca tüfeğin bulunduğu konumu 'odunluğun yanında alçak bir yer' olarak tanımladığı, sırf bu iki husustan ve bahse konu ifadenin yönlendirilmiş ve F.B.'nin gerçek iradesini yansıtmayan bir ifade olduğunun anlaşıldığına dikkati çekildi. Dosya arasında mevcut kriminal raporlar ve kolluk tarafından yapılan canlandırma atışı neticesi düzenlenen rapora göre de, 12 yaşındaki F.B.'nin tüfeği kurarak atışa hazır hale getirmesi ve atış yaptıktan sonra tüfeği boşaltması eyleminin zor bir şekilde gerçekleştireceği hususunun yer aldığı anlatıldı.İddianamede sanık Serpil B.'nin alınan sağ el, sol el ve özellikle yüz svap örneklerinin tamamında atış artığına rastlanıldığı belirtilerek, 'F.B.'nin her ne kadar sağ el ve kıyafetinden alınan svap örneklerinde atış artığına rastlanılmış ise de yukarıda izah olunan nedenlerden dolayı silahı ateşleyen kişinin F.B. olmadığının, annesi şüpheli Serpil B.'nin olduğunun değerlendirildiği, F.B.'nin sağ elindeki ve kıyafetindeki atış artığı tespitinin olaydan sonrasında silaha temas etmesi yahut ettirilmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceği' dile getirildi.Çocuğunun cinayete kurban gittiğini anlatan Halil Karakaya, 6 yıl sonra hazırlanan iddianame nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, 'Çocuğum görmemesi gereken bir şeyi gördü. Çocuğum onun için infaz edildi. Bir insan bir insanı o şekilde öldürmez. 12 yaşındaki bir çocuk suçsuz, günahsız, arkadaşını çağırmaya gitmiş. Sen bunu öldüremezsin, işkence yaparaktan. Çünkü çocuğum sol elini kullanıyordu, sağ tarafından vurulmuştu. Çocuğum diz üstü çöktürülmüş, o şekilde vurulmuş. Çünkü çocuğuma sıktıkları zaman beyni arka duvardaydı' dedi.Anne Rahime Karakaya ise, '7 senedir ben vicdan azabı çekiyorum. Çocuğumun mezarına her gün gidiyorum. Çocuğumun mezarını yaptırmadım. O anı bekliyorum. Çocuğumun gerçek katili çıksın diye. Ben çok mutluyum. Bu haberi avukatım verdi, 2-3 gündür uyuyamıyorum sevinçten. Benim çocuğumu hiç yere vurdular. Benim çocuğumun hiç günahı suçu yoktu. Çocuğumun katili cezasını çeksin' ifadesini kullandı.Ailenin avukatlarından Şermin Tankut, bu iddianamenin ortaya çıkması için çabaladıklarını belirterek, '5. Asliye Ceza'da anneye karşı taksirle açılan bir dosya. Artık iddianameyle birlikte 1. Ağır Ceza'ya geçmiş oldu. Dosya artık Serpil Hanım'a karşı kasten öldürmeden açılmış durumda. Dolayısıyla taksir filan yoktur. 5. Asliye Ceza'daki dosya kapanacak ve ağır cezadaki dosyayla birleşecek. Yolumuz şu an başlıyor, ben çok mutluyum. Sanığın ceza almış kadar mutlu oldum şu an' dedi.Ailenin diğer avukatı Ekin Elçin Tankut ise, 'Biz ne var, ne yoksa ortaya dökmeye çalıştık. En önemlisi de ortada bir çocuk cinayeti var. Bu çocuk cinayetini açığa çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Asla çocuğun çocuğu vurduğuna inanmıyoruz' diye konuştu.