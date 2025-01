Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Her birinize aşkınız ve sevdanız için teşekkür ediyorum. Bu salonunun açılışını hatırlıyorsunuz dimi? AK Parti'nin eseri. Biz laf değil eser üretiriz. Bu salonu da aynı şekilde bizler ürettik. Sizlerin şahsında Mersin'in kıyısındaki, dağındaki kardeşlerimin her birine selamlarımı iletiyorum. Bayrağı devralan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nöbeti devreden kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.Mersin sadece şehirlerden bir şehir değildir. Mersin bu ülkenin huzurunun güvencesidir. Mersin birlikte yaşama kültürümüzün sembolüdür. Yörük çadırlarının üstünde tüten duman sönmedikçe devletimiz, milletimiz istikbale güvenle bakmaya devam edecektir.Mersin sinesine gelen hiç kimseyi Yörük diyerek küçümsememiş, Kürt diyerek ötekileştirmemiştir. Mersin'in bu göz alıcı tablosuna kimse halel getiremez. Bu şehir dünyaya kardeşlik hukuku dersi veriyor, vermeye de devam edecek.Bereketli toprakları ile tüm insanlığı beslemeye devam edecek. Muhteşem potansiyeli ile Mersin Türkiye Yüzyılı ile adından daha çok söz ettirecek. Mersin'deki bu güzel iklimi bozmayı kimse başaramayacak. Mersin'in nereden nereye geldiğini akıl vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Hiçbir siyasi hesap Mersin'deki kardeşlik kültürünü bozamaz.Ülkemizin ilk 80 yılına Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin sancıları damga vurmuştur. Tek partinin baskıcı politikasının bedelini ödedik. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Darbeler ve cuntalarla ekonomik kargaşalarla dolu bir döneme soktular.Ülkemizi sancılı bir döneme soktular. AK Parti adeta bir Anadolu ihtilali ile iktidara geldi.Bölüvü örgütünden FETÖ'süne envai çeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler. Bölücü örgütün çukur eylemlerini hatırlayın. FETÖ'nün 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimlerini hatırlayın. Ekonomimize yönelik aleni saldırıları, ambargoları ve tuzakları hatırlayın.Milletimizle kol kola verip bu alçak hesapların hepsini boşa çıkardık. Milletimizin bu güçlü desteği AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak mesuliyetimizi daha da artırmaktadır. Türkiye Yüzyılı'nın önündeki tüm engelleri tek tek kaldırmak zorundayız.Suriye'de Baas rejiminin yıkılması, Mersin'e etkisi olacaktır. Burası halen 183 binin üzerindeki geçici koruma statündeki Suriyeliyi misafir eden ensar ruhlu bir şehirdik. Suriyeli kardeşlerimizden bir kısmı vatanlarına geri dönecektir. Kalanlara kapımız da gönlümüz de daima açık olacaktır. Biz zalimler gibi olamayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik her gayrete destek vereceğiz.Suriye üzerinden yeni senaryolar uygulanmasına izin vermeyeceğiz. YPG sorununu kökten çözeceğiz. Ya silah bırakacaklar ya da bertaraf olacaklar. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra bölgemize nizam vermeye kalksınlar. Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bölgenin geleceğini bu toprakların kadim halkları belirleyecek.100 yıllık oyun bozuluyor. Batı'nın böl-parçala-yönet taktiğiyle bölgede cirit atma dönemi bitmiştir.Nihai aşamaya yaklaştık. Terör örgütü, elebaşının çağrısını dinler, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa kazanan herkes olur. Aksi takdirde meseleyi operasyonlarla çözmeyi biliriz. Biz meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Tercihimiz bu meselenin kalıcı şekilde tarihe karışmasından yanadır. Bölücü terör belası bertaraf edilecektir.Elbette kahraman şehitlerimiz her türlü hesabın üzerindedir.'