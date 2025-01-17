Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı

Emine Erdoğan, ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevgili öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Unutmayın ki asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir.Bu tatili dinlenerek, keşfederek ve sevdiklerinizle paylaşarak geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun…” ifadelerine yer verdi.