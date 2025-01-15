İstanbul’da korkunç rakam! Son 72 saatte 19 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti. 33 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi.63 İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLEREK KAPATILDIÖte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor.' ifadelerini kullandı.Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliğinin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi.