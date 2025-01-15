Ankara'da kritik zirve! Suriye yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor: Dikkat çeken mesajlar

Suriye'de 54 yıllık Esad iktidarının yıkılmasının ardından yeni yönetim devreye girdi. Bu kapsamda Türkiye, Suriye’nin refah ve huzur ve barışı için yeni Suriye yönetimi ile yakın işbirliğini yineledi. Bugün ise dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi. Suriye'nin yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Ankara'ya yapacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şibani'nin ziyaret öncesi mesajı dikkat çekti.

Orta Doğu'da bir kez daha dengeler değişti. Yaklaşık 14 senedir iç savaşın devam ettiği Suriye'de 8 Aralık itibariyle Esad iktidarı sona erdi. 43 yıllık iktidarın devrilmesinin ardından ülkede yeni yönetim devreye girdi.ÖNCE İBRAHİM KALIN ARDINDAN HAKAN FİDANYeni yönetim ile işbirliği mesajını her fırsatta yineleyen Türkiye, Suriye halkına desteğini her fırsatta dile getirdi. İlk olarak MİT Başkanı İbrahim Kalın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Şam'a giderek Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.GÖZLER ANKARA'DA YAPILACAK KRİTİK ZİRVEDE!Bugün ise gözler bir kez daha Türkiye'ye çevrildi. Suriye'nin yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.ŞİBANİ'DEN AÇIKLAMA: SURİYE HALKINI HİÇ YALNIZ BIRAKMAYAN...Suriye Dışişleri Bakanı Şibani sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaparak, 'Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.