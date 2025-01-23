MSB duyurdu! 1 haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, 'TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaca göre Suriye'deki birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi, farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir.' dedi.Ayrıntılar geliyor...