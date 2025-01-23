Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Mahkeme başkanı tehdit edildi

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran davası, ortaya çıkan yeni detaylarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.Bilindiği üzere 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar açıklanmış, Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilirken tutukluk halinin devamı yönünde karar çıkmıştı.Yaşananlar sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Tv100'ün haberine göre; Narin Güran davasını başından sonuna kadar takip eden tv100 muhabiri Canan Altıntaş, önemli bir bilgi paylaştı.Bugün öğleden sonra gerekçeli kararın açıklanacağını söyle Altıntaş, davanın duruşması görülürken mahkeme başkanının annesine mesaj atıldığını söyledi.Altıntaş, "Bu olay çok ilginç. Biz bunu bir yetkiliden öğrendik. Önemli bir isimden öğrendik, teyidini de yaptık. 26 Aralık günü Narin’in duruşması vardı ve bu duruşma sırasında saat 18.00 gibi bir ara verilmişti. Bu ara sırasında mahkeme başkanı diğer arkadaşlarıyla birlikte dinlenmeye çekildiği sırada annesinden bir telefon geliyor. Annesi kendisine bir mesaj geldiğini söylüyor. Bu mesajı çeken kişi, mahkeme başkanının babasına çektiğini düşünüyor. Mesajın yurt dışından geldiği anlaşılıyor." şeklinde konuştu.Mesajda yazanlar ise şöyle;"Bey amca siz mahkeme başkanı Ramazan Dündar'n babasısınız değil mi, Enes hakkında tahliye kararı versin, Nevzat Bahtiyar hakkında ceza versin, eğer Nevzat'a ceza vermezse Bahtiyar'lardan birisini vururuz."