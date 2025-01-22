Elektronik ilan doğrulamada bir uygunsuzluğa 684 bin liraya kadar ceza

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe şeffaflığı ve güvenilirliği artırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerinin bildirdi.Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 'Elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamında yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdik.' diyerek her bir uygunsuzluk için 684 bin 214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirtti.Mahmut Gürcan'ın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile ilgili açıklamaları şöyle oldu:Gayrimenkul sektöründe şeffaflık ve güvenilirliği artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kapsamında, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulama uygulamasını zorunlu hale getirdik. Bu düzenlemeyle birlikte, ilan platformlarında yayımlanan bilgilerin doğruluğunu sağlamak ve vatandaşlarımızı yanıltıcı beyanlardan korumak için kapsamlı bir inceleme mekanizması oluşturduk.Yeni düzenleme ile ilan platformlarında yayınlanan ve 'tapusuz taşınmaz' ya da 'yabancı malik' olarak işaretlenen ilanlara ilişkin bilgiler Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte ve titizlikle incelenmektedir.Bu kapsamda, gerçeği yansıtmayan işaretlemeler ile ilan yayımlayan kişilere veya işletmelere karşı gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak olup, yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilen kişi ve işletmelere her bir aykırılık için 684 bin 214 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.Düzenlemenin temel amacı, hem ilan verenlerin hem de taşınmaz kiralama sürecinde yer alan vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sektörde güven ortamını sağlamaktır. Bu nedenle, tüm ilan sahiplerinin, ilan oluşturma sürecinde belirtilen kriterlere uygun hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.