Netflix aboneliklerine bir zam daha: İşte yeni fiyatlar...

Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformu olan Netflix, 2024 yılında peş peşe yaptığı zamlarla büyük tepki toplamıştı.Abonelere yönelik şifre paylaşımını engelleyen yeni özelliğini devreye sokan platform, bir yandan fiyat artışlarıyla gündeme geldi.2024 yılı boyunca, birçok kullanıcı fiyat artışlarından şikayetçi olurken, Netflix bu konuda kararlı bir tutum sergiledi. 2024'ün son çeyreğinde yaklaşık 19 milyon yeni abone kazanan Netflix, büyüme trendini sürdürürken, yeni fiyat artışlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.Şirket, 4 farklı ülkede abonelik ücretlerini yeniden artırmaya karar verdi. İşte zamlı Netflix abonelik ücretleri:Techradar'ın haberine göre Netflix, ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin'de zam yapma kararı aldı. Zammın ardından ABD'de fiyatlar bu şekilde: Reklamlı standart plan: Aylık 6,99 dolardan 7,99 dolara çıktı.Reklamsız standart plan: Ayda 15,49 dolardan 17,99 dolara çıktı.Premium plan: Ayda 22,99 dolardan 24,99 dolara çıktı.Türkiye'de zam yapılıp yapılmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.