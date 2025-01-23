İstanbul'da yangın faciasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Bolu'da meydana gelen otel yangını, Türkiye'nin adeta ciğerini yaktı.Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Kartalkaya'daki kabusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalanmıştı.Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu.Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı. Yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı için cenaze töreni düzenlendi.Erenköy Galip Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Karataşlı'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Karataşlı'nın diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ve annesi Nilgün Karataşlı gözyaşlarına hakim olamadı.Acılı anne Nilgün Karataşlı, “Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler, bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.Evladının cansız bedeninin konduğu tabuta cenaze aracından acılı gözlerle bakan annenin o görüntüsü ise görenlerin yüreklerini dağladı.Baba Macit Karataşlı ise, 'Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim. Hiçbir önlem yoktu. Yangın merdiveni yok, ne alarm ne dedektör var. Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm, ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince o da panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti. Kime ne diyeyim? Bu memlekette ucuz insan hayatı. O suçu ötekine atıyor o da ötekine atıyor. Kim suçlu burada, biz suçluyuz.” dedi.Özüm Karataşlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.