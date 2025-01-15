Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Tarih belli oldu: Yıllık 6 milyar lira kar edilecek...

Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin 17 Ocak günü trafiğe açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek tören ile Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak.İpek Yolu güzergahında yer alan Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun önemli yerleşimlerinden olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası konumundadır.” dedi.-Konya Çevre Yolu 122 Kilometre UzunluğundaUraloğlu, Konya Çevre Yolu'nu toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik ilk kısım çalışmalarını 2020 yılında tamamlayarak trafiğe açtıklarını anımsattı. “2. Kısım 46 kilometre, 3. Kısım ise 54 kilometre uzunluğunda. Yolun tamamını 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik.” ifadelerini kullandı.-30 Kilometrelik Kesimde 44 Bin Fidan DikildiÇevre yolunun 2. kısmında yürütülen yapım çalışmalarında Afyonkarahisar- Aksaray aksı arasında kalan 30 kilometrelik kesimin tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Uraloğlu, “Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 altgeçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray-Adana aksı arası 16 kilometrede de çalışmalar devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.-Şehir İçi Trafik Nefes AlacakProje ile; bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya'nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını anlatan Uraloğlu, “Günümüzde Konya şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafiğe nefes aldırılacak. Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı ile Konya'nın ulaşım standardı artırılarak sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak.” şeklinde konuştu.-Yıllık Toplam 6 Milyar Lira TasarrufAfyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşımın çevre yolunun trafiğe açılacak kesimi ile 10 kilometre kısaltıldığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülmüştür. Böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacaktır.”