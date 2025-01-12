Adana'da 9 yaşındaki çocuk düğünde vuruldu
Bir sokak düğününde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden Kemal Azgın'ın ağır yaralandığı olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.
Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı.
Bu sırada tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Kemal Azgın'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında düğünde bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUDU
Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kemal Azgın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı.
Bu sırada tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Kemal Azgın'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında düğünde bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUDU
Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kemal Azgın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.