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Kahramanmaraş'ta kazada iki sözleşmeli er hayatını kaybetti

Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.

Ekleme: 8.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 8.09.2024 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta kazada iki sözleşmeli er hayatını kaybettiKahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde 3 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi.

2 SÖZLEŞMELİ ER HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta kazada iki sözleşmeli er hayatını kaybetti