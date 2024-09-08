Kahramanmaraş'ta kazada iki sözleşmeli er hayatını kaybetti
Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde 3 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi.
2 SÖZLEŞMELİ ER HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.
2 SÖZLEŞMELİ ER HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.