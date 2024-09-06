Tekelleşme davasında Google’a bir darbe de İngiltere’den! Rekabet Kurumu’ndan şok suçlama

İnternet devi Google, son dönemde hakkında çıkan tekelleşme suçlamalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD Mahkemesinde suçlu bulunmuştu.'GOOGLE BİR TEKELDİR!'ABD'de federal yargıç, Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda 'yasa dışı tekel' oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli bir karara imza attı. ABD Adalet Bakanlığı ile Google'ı karşı karşıya getiren davaya ilişkin uzun zamandır beklenen kararda 'Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir' ifadelerine yer verildi.Tekelleşme davasında Google'a bir darbe de İngiltere'den! Rekabet Kurumu'ndan şok suçlamaHaksız rekabet suçlamalarıyla sayısız ülkenin radarında olan Google'a yeni bir suçlama da İngiltere'den geldi. İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Google'ın 'pazardaki hakim konumunu kendi reklam hizmetlerini kayırmak için kullanarak rekabet yasalarını ihlal etmiş olabileceği'ne yönelik bir açıklamada bulundu.Tekelleşme davasında Google'a bir darbe de İngiltere'den! Rekabet Kurumu'ndan şok suçlamaİngiliz kurum yaptığı açıklamada, 'Geçici bulgular Google'ın kendi reklam borsasını nasıl 'kendi kendine tercih ettiği' ile ilgilidir - rekabete ve sonuç olarak reklamverenlere ve yayıncılara zarar vermektedir' ifadelerini kullandı.Tekelleşme davasında Google'a bir darbe de İngiltere'den! Rekabet Kurumu'ndan şok suçlamaKurum ayrıca Google'ın reklam teknolojisi rakiplerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü ve onların 'eşit şartlarda' rekabet etmesini engellediğini belirtti.