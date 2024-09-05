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Erzurum'da akılalmaz kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 5.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 5.09.2024 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da akılalmaz kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı varEdinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Dallıkavak geçidinde meydana gelen trafik kazasında Bayburt Group AŞ'ye ait kamyon, karşı yönden gelen pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı şahıslar ambulans ile Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.