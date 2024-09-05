Erzurum'da akılalmaz kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Dallıkavak geçidinde meydana gelen trafik kazasında Bayburt Group AŞ'ye ait kamyon, karşı yönden gelen pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı şahıslar ambulans ile Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.