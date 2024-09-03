Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.Yayınlanan son hava durumu raporuna göre İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı yapıldı.Yağışların; Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları ise Marmara'da 3 ile 5 derece birden artacak.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 33°CAz bulutluVAN °C, 27°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açık