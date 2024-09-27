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Beyaz Gazete
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Bakan Bak'tan Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Ekleme: 27.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bak'tan Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı
A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, katıldığı programın çıkışında aracına giderken silahlı saldırı sonucunda ayağından yaralandı.

Saldırıya spor camiasından tepkiler yükselirken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Bakan Bak, "Eski millî futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Bak'tan Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı