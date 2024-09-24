Van’da 66 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında emniyet güçleri yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor.Özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde kaçakçılık yoğun bir şekilde yapılmaya çalışılıyor.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon neticesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe (kilo) altın ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.