Bakan Yerlikaya’dan şehit Şeyda Yılmaz'ın ailesine başsağlığı

İstanbul Ümraniye'de "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tarafından silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Şehit eşi polis memuru Semih Yılmaz ve baba Mehmet Yağlı ile görüşen Bakan Yerlikaya, "Sadece bizim değil Türkiye'nin 85 milyonun ciğeri yandı. Bende inşallah Sivas'a geleceğim. Rabbim sizlere sabır versin." dedi.