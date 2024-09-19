Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM, spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen Özel Yetenek Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2024 Özel Yetenek Sınavı’nın (ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.