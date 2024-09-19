ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı: 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı!

YKS ek tercih sonuçları açıklandı. İlk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 6-11 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerde şansını denedi. YKS ek tercih sonuçları, son dakika açıklamasıyla "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ilan edildi. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, YKS ek tercih sonuç sorgulama hakkında detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında ek tercih dönemi geçtiğimiz hafta sona erdi. ÖSYM tarafından yapılacak olan yerleştirme işlemlerinin ardından öğrenciler üniversitelere kayıt yaptıracak. İşte, detaylar...YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAYKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internetadresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül itibarıyla tamamlandı. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor. Kesin kayıt takvimi ise sonuçların açıklandığı gün duyurulacak.