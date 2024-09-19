Lübnan'daki telsiz patlamalarının ardından ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım

Lübnan'da meydana gelen telsiz ve çağrı cihazı patlamaları, siber güvenlik ve haberleşme güvenliğinin kritik önemini gözler önüne serdi. Bu gelişmelerin ardından ASELSAN, yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"un görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları, iletişim altyapısındaki zayıflıkların ve güvenlik açıklarının ne kadar kritik olabileceğini gösterdi.Yaşanan olay, iletişim kanallarının manipülasyon ve güvenlik zaafiyetlerine açık olduğunu ortaya koydu.Türkiye, kritik haberleşme altyapısının güvenliğini artırmak için çeşitli önlemler geliştirmeye devam ederken ASELSAN, bu konuda önemli bir adım attı.Lübnan'daki patlamaların ardından ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"nin görsellerini paylaşarak, güvenli haberleşme için yenilikçi çözümler sunduğunu duyurdu.Paylaşımda "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz." ifadelerine yer verildi.