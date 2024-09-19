İsrail, çağrı cihazlarını ve telsizleri nasıl patlattı? Bakan Fidan: 'Burada bir farklılık var...'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan Fidan, İsrail'in Hizbullah üyelerinin çağrı cihazları ve telsizlerini siber saldırılarla patlatmasıyla ilgili soruya verdiği yanıtta bunun istihbarat örgütleri tarafından sık sık kullanılan bir yöntem olduğunu belirterek, "Burada bir farklılık var, bu büyük bir çatlak. Binlerce insanı etkileyen bir operasyon. Ben ilk gün Lübnan Başbakanı'nı da aradım. Türkiye olarak her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu da söyledim. Bölgedeki tırmanma endişe verici" dedi.Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:"Son iki gündür olan patlamalar istihbarat literatüründe 'fırsat operasyonu' diye nitelendiren operasyonlar. Hizbullah'ın satın almalarını İsrail önceden öğreniyor ve paravan şekilde nüfuz ediyorlar. İstihbarat örgütlerinin sık kullandığı bir şey bu. Burada bir farklılık var, bu büyük bir çatlak. Binlerce insanı etkileyen bir operasyon. Ben ilk gün Lübnan Başbakanı'nı da aradım. Türkiye olarak her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu da söyledim.Bölgedeki tırmanma endişe verici. İsrail'in bu operasyonlarının provokatif şekle dönüşmesi, karşılığında da İran'ın Hizbullah'ın cevap verme dışında seçenekle karşı karşıya kalmadıkları bir ortam var. Şu anda İsrail'de fanatik zihin, aklı selimden uzak, yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor.Siber güvenlikle ilgili ülkemizde büyük bir farkındalık var. Bu konuyla ilgili MİT'in yetkin kabiliyetleri var. Ulaştırma Bakanlığı'nda bir birim var. Emniyet teşkilatımız da yetkin.Müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması hükümetimizin gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koydular.Esad yönetimi ile uzun zamandır görüşüyoruz. Görüşmeler bir süredir dolaylı yoldan yapılıyor. Esad ile görüşmeye hazırız. Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum.