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Düzce'de işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Ekleme: 19.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Düzce'de işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı varKaza, Harmankaya köyü ile Dokuzdeğirmen köyü arasında meydana geldi. Seyir halindeki minibüs uçuruma yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza sebebiyle çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi.

Düzce'de işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var