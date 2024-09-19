Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası FED faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti. Bu karar sonrası gram altın 2 bin 846 TL'yi görerek rekor tazeledi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Eylül 2024 altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 5 seviyesine çekti. Karar sonrası piyasalar hareketlendi. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 573 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 milyon 873 bin liraya yükseldi.Serbest piyasada ise gram altın​ şu sıralar 2.807,57 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.696,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 19 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.807,25Satış 2.807,57Alış 4.637,00Satış 4.696,00Alış 9.245,00Satış 9.386,00Alış 18.490,00Satış 18.707,00Alış 2.560,10Satış 2.560,42