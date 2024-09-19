2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Meriç ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Dün yaşanan olayda, 2 FETÖ/PDY şüphelisi 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri P.K. ve A.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.