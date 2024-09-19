  • USD: 33,98 - 34,04
  • EURO: 37,92 - 37,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Meriç ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Ekleme: 19.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Dün yaşanan olayda, 2 FETÖ/PDY şüphelisi 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri P.K. ve A.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı