Soruşturma devam ediyor! Metanet ve kararlılık mesajı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı disiplinsiz teğmenlerin okuduğu korsan yemin olayıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine, “Bu mesele bize bir kere daha AK Parti'nin önemini gösterdi. Süreci sükûnetle, metanetle, kararlılıkla yürütüyoruz. Siz de aynı hassasiyette olun. İçeride, dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” dediği öğrenildi.'ORGANİZASYON' TABUR KIDEMLİSİNDENMezuniyet töreninde korsan yemini okuyup diğer teğmenlere tekrarlattıran kişi, dönem birincisi Ebru Eroğlu olarak öne çıkıyor. Teğmen Ebru Eroğlu ön planda görülüyor.Soruşturmanın diğer önemli ismi ise tabur kıdemlisi olarak görev yapan başka bir teğmen. Bu kişinin, bir grup teğmeni organize ettiği ve “dışarıyla” bağlantılı olduğu düşünülüyor. İncelemede dış bağlantılar üzerinde duruluyor.EMEKLİ SUBAYLAR OLAYIN NERESİNDE?Soruşturma çerçevesinde dikkat çeken bir diğer nokta, bu teğmenlerin emekli subaylarla olan ilişkilerinin boyutu. Emekli subaylar üzerinden çeşitli provokasyonlar planlandığına dair bulguların araştırıldığı belirtiliyor.KONGRE SÜRECİAyrıca “Türkiye Buluşmaları” adı altında toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen AK Parti, programın finalini İstanbul'da yapacak. Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek finalde İstanbul'un genel durumu istişare edilip saha gözlemlenecek.Programın kongre sürecinden önce yapılması planlanıyor. Konu AK Parti MYK'da görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şimdiye kadar yapılan “Türkiye Buluşmaları”nın raporları sunuldu.BM'DE GÜNDEM GAZZEErdoğan, 14'üncü kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de “Geleceğin Zirvesi” ile açılacak.Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündemi Gazze olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gündeme getirecek olan Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'e karşı durmaya çağıracak. 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması beklenen zirvede Erdoğan birçok devlet ve hükümet başkanıyla da görüşme gerçekleştirecek.