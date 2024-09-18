Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.20 Ağustos'ta kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınıp entübe edilen haber spikeri Reha Muhtar, geçen hafta uyandırılmıştı.Yaşanan sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorlar, Muhtar'ı yeniden entübe etmişti.Tedavisi süren Muhtar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları; süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur' ifadelerini kullandı.Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Reha Muhtar'ı eski hayat arkadaşı şarkıcı Nilüfer Uyumlu da kızı Ayşe Nazlı ile hastanede ziyaret etmişti.Ünlü şarkıcı, 'Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum' demişti.