İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Polisten kaçamadı

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor.Uyuşturucu madde ticareti yaparak çocukları ve gençleri zehirleyen şebekelerin tespiti için yapılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.Son olarak İstanbul Sultangazi'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan bir şebeke tespit edildi.Şebekeyi yakın takibe alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 13 Eylül Cuma gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.Şebekenin lideri olduğu tespit edilen Muhammed D., operasyon sırasında polisleri fark ederek, kaçmaya başladı.Yaşanan kovalamaca Ordu Caddesi'nde, polisin Muhammed D.'yi yakalamasıyla son buldu.Muhammed D. gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında alüminyum folyo içerisinde 3 gram metamfetamin ele geçirildi.Muhammed D.’nin emniyetteki sorgusunda verdiği bilgiler doğrultusunda, 50. Yıl Mahallesi'nde bir eve daha operasyon yapıldı.Operasyonda uyuşturucu deposunu andıran adreste, uyuşturucu maddenin yanı sıra ticarette kullanılan hassas terazi ve büyük miktarda para bulundu. Evde bulunan Ahmed C. (20), Muhammet S. (27), Beşer E. M. (27) ve Eymen El H. (39) gözaltına alındı.Evde yapılan aramada ise; 318 gram metamfetamin, 80 gram kokain, 95 gram eroin katkı maddesi, 8 gram eroin, 3 gram çikolatalı esrar, 192 adet lyrica hap, bin 498 adet captagon hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 3 bin 502 dolar, 750 euro ve bin 150 TL, 1 hassas terazi, 67 adet boş şeffaf poşet ve 6 cep telefonu ele geçirildi.