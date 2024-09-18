İstanbul’da kangal köpeği dehşeti: Sokakta gördüğü Toffee'yi parçalayıp öldürdü!

Kan donduran olay İstanbul Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Mahallesi, Nergis Sokak'ta yaşandı. Leyla Kezer, oturduğu sitede hayvan dolaştırılmasını istemeyen bir kişi nedeniyle Poddle cinsi minik köpeği Toffee'yi geçen pazar günü (15 Eylül) saat 18.00 sıralarında dışarı çıkardı.Ancak sadece birkaç adım sonra, bir catering (yemek) şirketine ait iki kangal köpekten biri, Toffee'ye saldırdı ve art arda ısırmaya başladı.Leyla Kezer iki köpeği ayırmak istese de başarılı olamadı. Sesleri duyan sitenin güvenlik görevlisi elinde fırçayla müdahale etmeye çalıştı ancak o da dehşet dolu anların önüne geçemedi.Bir süre sonra ise köpeğin sahibi şirketten bir kişi elinde tasmayla geldi ve kangalı almak istedi. Sahibine rağmen Toffee'ye dişlerine geçiren kangal köpeği güçlükle oradan uzaklaştırıldı.Ancak her şey için çok geçti. Minik Toffee aldığı ölümcül darbelere çok fazla dayanamadı. Yakındaki bir veterinere götürülse de kurtarılamadı. Korkunç anlara tanık olan ve köpeğini kaybeden Leyla Kezer de fenalaştı. Kalp krizi geçiren Kezer apar topar Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Leyla Kezer'e anjiyo yapıldı. Kezer ameliyatın ardından yeniden tedbir amaçlı Yoğun Bakım'a alındı. İki gün sonra ise servise alındı. Saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulmasına rağmen ailesinin biricik üyesi Toffee'yi kaybetmenin üzüntüsüyle yıkılan Leyla Kezer, 'Kurtaramadım onu' diyerek gözyaşı döktü.Öte yandan şehrin göbeğinde, şirket bahçesinde ve çocuk parkının hemen yanında iki kangal köpeği besleyen şirket yetkililerinin ihmali tepkilere neden oldu. Leyla Kezer'in eşi Çetin Kezer, İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliği'ne giderek işyeri yetkilisi Engin Vural'dan davacı ve şikayetçi oldu.Çetin Kezer şikayet dilekçesinde, 'İşletmenin köpeği, köpeğimizi öldürmekle yetinmemiş, parçalamıştır. Yaklaşık 10-15 gün önce aynı köpeğin serbest olarak dolaştığını görünce şirkete gidip çalışanları uyardım ve 'Köpeğe dikkat edin, zarar vermesin' dediğimde çalışanlar ise, 'Zincirinden kurtulup bahçe dışına çıkmış. Biz dikkat ederiz' demişlerdi. Aynı köpek bizim köpeğimizi parçaladı' ifadelerine yer verdi.