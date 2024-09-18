Engelli ve eski hükümlü vatandaşa hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı verilerine göre, 2014 yılından itibaren; 2 bin 746 eski hükümlü vatandaşa 109 milyon 968 bin 815 TL, 3 bin 608 engelli vatandaşa 183 milyon 198 bin 277 TL hibe desteği verildi ve 7 bin 237 projeye toplamda 385 milyon 897 bin 77 TL kaynak sağlandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği başvurularının başladığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteği başvuruları başladı. Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla Bakanlık olarak yeni bir adım atıyoruz.Bu yıl hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik vereceğiz. Başvurular: 18 Eylül - 6 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.-Kendi İşini Kurma Hibe Desteği,-Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Kursları,-Destek Teknolojileri,-Engellilerin İşe Yerleştirilmesi ve İşe Uyum,-Korumalı İş Yeri Projelerinden Yararlanabilir.-Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projelerinden Yararlanabilirler.