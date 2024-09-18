En mutlu gününde felaketi yaşadı! Gelinin duvağına...

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.Orhan Yalçınkaya bir süre önce tanıştığı Maria Lecce ile evlenmeye karar verdi ve düğün günü de arkadaşları gelin alma törenine geldi.Gümüşpala Mahallesi'ndeki gelin alma töreninde davul-zurna eşliğinde gelin ve damat davetlilerle birlikte oynamaya başladı.Bu sırada yakılan meşalelerden biri geline isabet etti. Gelinliğin duvağına gelen meşale kısa süreli paniğe neden oldu.Gelinin yanında bulunanlar hemen müdahale ederken, duvakta küçük çaplı yanma oldu. Gelin ve damadın, 'Tatlı bir anı' olarak nitelendirdiği ve gülüp geçtiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Görüntülerde davetlilerden birinin, geline meşale isabet etmesi üzerine yaşanan paniğine rağmen müziğin etkisi ile oynamaya devam ettiği de görüldü.