Bursa'da okul servisi otomobille çarpıştı: 8'i öğrenci 11 yaralı

İnegöl ilçesinde ilerleyen bir okul servisi, kontrolsüz kavşakta, hafif ticari bir araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı.

Bursa'da yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi...İnegöl ilçesi, Paşaören Sokak'ta seyir halinde olan sürücü Mustafa M.(36) yönetimindeki servis minibüsü, Paşaören Sokak ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta Ufuk M.(37) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.Kaza sonucu sürücüler ile servis minibüsündeki yaşları 5 ve 4 arasında değişen öğrenciler Mehmet Ali Ç., Ayşe Ç., Yusuf Y., İbrahim Efe B., Elisa S., Zümra Ü., Elisa E., Asel K. ve servis hostesi Aslı A. (42) hafif şekilde yaralandı.Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.