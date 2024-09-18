Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

'Milletimizin başı sağ olsun! Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih ÇANGIR yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun'