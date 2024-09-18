Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın bugün 21:00'de Fed'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde düşüşle işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün kritik faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edecek.
Altın bugün 21:00'de Fed'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde düşüşle işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün kritik faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edecek.
Karar öncesinde güçlü kalan dolar altına değer kaybettiriyor.
Altın güne nasıl başladı?
Gram altın 2,812 TL
Çeyrek altın 4,653 TL
Yarım altın 9,241 TL
Cumhuriyet altını 18,975 TL
ONS altın 2,567 dolar
Karar öncesinde güçlü kalan dolar altına değer kaybettiriyor.
Altın güne nasıl başladı?
Gram altın 2,812 TL
Çeyrek altın 4,653 TL
Yarım altın 9,241 TL
Cumhuriyet altını 18,975 TL
ONS altın 2,567 dolar