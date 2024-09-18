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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın bugün 21:00'de Fed'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde düşüşle işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün kritik faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edecek.

Ekleme: 18.09.2024 - 09:08 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın bugün 21:00'de Fed'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde düşüşle işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün kritik faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edecek.

Karar öncesinde güçlü kalan dolar altına değer kaybettiriyor.

Altın güne nasıl başladı?

Gram altın 2,812 TL

Çeyrek altın 4,653 TL

Yarım altın 9,241 TL

Cumhuriyet altını 18,975 TL

ONS altın 2,567 dolar