Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı gücünü adalete bağlılıktan alır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;Yasama ve Yargı Organlarımızın kıymetli temsilcileri, adalet teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine ve bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Törenimizin hakim ve savcı yardımcılarımız yanı sıra ülkemiz için hayırlı olmasını niyaz ediyorum.Yargı faaliyetleri, gücünü ve itibarını hukukçunun ehliyetinden adalete bağlılık gibi üstün ahlaki değerlerinden alır. Bu hakikat temelinde güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla Adalet Akademimizi yeniledik, güçlendirdik, imkanlarını genişlettik.HAKİM, SAVCI SAYIMIZ 25 BİNE YAKLAŞTIYargı sistemimizin bel kemiğini oluşturan hakim ve savcılarımızın en iyi şekilde yetişmeleri noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmıyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi bu anlayışla sürdürülen arayışın ürünüdür. Güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla adalet akademimizi yeniledik, güçlendirdik.Adaletin tecellisine nezaret edenlerin yetiştirilmesi ve eğitilmesi mühim bir meseledir. Son 22 yılda hukuk eğitimi görmüş personel hakim ve savcı sayılarında kayda değer bir artış sağladık. Hakim, savcı sayımız 25 bine yaklaştı.Hiç süphesiz bu sayısal büyümeye kalitenin de eşlik etmesi, nitelikle desteklenmelidir. Hukukun belli ölçüde kurumsallaşmış, artık gelenekselleşmiş eğitimden bir metodolojisinden söz edebiliriz.YARGIDA REFORMALARA İMZA ATTIKMesleki olgunluk ve yeterlilik bizzat o mesleği icra ederek gelişen melekelerdir. Bilgiyi irfanla buluşturan değerlerdir. Fakat değerlerle bilgi arasında bağ kurmayı sağlayan ise tecrübedir.Hakim ve savcı yardımcılığı mekanizmasıyla bilgi ve tecrübeyi harmanlamaya çalışıyoruz. Adaylıkta süre 2 yılken, yardımcılıkta süreyi 3 yıla çıkardık. Akademideki eğitim süresini 7 aydan 10 aya yükselttik. Böylece yardımcıların 300 saat daha eğitim almalarını sağlayacağız.Hakimin bilge, feraset sahibi, güvenilir, saygın ve zorluklar karşısında yılmayan metin bir karaktere sahip olması beklenir. Bu değer ve meziyetler bir ölçüde bilgin ve eğitimle, daha çok tecrübe ile kazanılır.Geçen hafta eğitimlerine başlayan bin 76 hakim ve savcı yardımcımızı tebrik ediyorum, kendilerine başarılar diliyorum. Sistemin fikri hazırlığından hayata geçirilmesine kadar tüm safhalarında katkısı olanları tebrik ediyorum.ADALETİN KONUSU DA SERMAYESİ DE İNSANDIRAdalete dahil her başlıkta çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Toplum halinde bir araya yaşamanın şartlarından biri bu birlikteliğin hukukunu oluşturmak, uygulamak ve gözetmektir. Ancak insanın her olduğu yerde çatışmalar yaşanmaktadır. Suç işlenir hukuki ihtilaflar gözlemlenir.İyi tesis edilmiş, nesnel, bağımsız işleyen bir yargı. Bu sistemin varlığı, ekonomik gelişme ve kalkınmanın da güvencesidir.Reform irademizi hep bu istikamette canlı tuttuk. Hükümet konaklarının bir katıda sıkışmış adliyeler vardı, artık bu tarih oldu. Dijital dönüşümle hız ve kolaylık getirdik. Artan bütçe payıyla hizmet için imkan sağladık. Yeni mahkemeler kurarak milletimizin adalete ulaşımını güçlendirdik. Tüm bunlarla birlikte güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir adalet tesis temek için çok çetin mücadeleler yürüttük.Adaletin konusu da sermayesi de insandır. Diğer yatırımlar ne kadar anlamlı olursa olsun, adalet hizmetlerinin kalitesinde sağladığımız iyileştirmeyi en büyük hizmetimiz olarak görüyoruz.'VESAYET ODAKLARINA GEÇİT YOK'Hak ve adalet sancağını yere düşürmeden taşımak mücadele etmeyi, yenilemeyi gerektirir. Biz bunun peşindeyiz. 1960'dan beri bu ülkede yargı sivil siyaseti sınırlamanın, vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Darbe dönemlerinde katledilen demokrasimizde, özellikle adalet katledildi. Yassıada mahkemelerinin verdiği kararın utancı, yıllarca adalet sistemimizin peşini bırakmadı.Önce 17-25 Aralık emniyet yargı girişiminde, ardından 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi hatırlıyoruz. Bu ülkeye verdikleri zararın faturasını hala ödüyoruz. Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalaım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz.'CEZASIZLIK ALGISINA GECİT VERMEYECEĞİZ'Toplum vicdanını teskin etmeyen kararlar, barışa katkı sunamazlar. Toplumda cezasızlık algısına hizmet eden bazı kötü örneklerle maalesef karşılaşabiliyoruz. Bunların oranını en aza indirmek için yürütme ve yasama olarak üzerime ne düşüyorsa yapmanın gayreti içindeyiz.