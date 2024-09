Erkan Can'dan itiraf: Telefonda 9 bin dolar dolandırıldım

Ünlü oyuncu Erkan Can, telefon dolandırıcılarına 9 bin dolar kaptırdığını itiraf ederken, herkesi bu konuda dikkatli olmaları için uyardı.

Türk dizi ve sinemasının karakteristik oyuncularından biri olan Erkan Can, dolandırılma itirafıyla gündemde.Ünlü tiyatrocu vizyona girecek yeni filmi için düzenlenen ön gösterim etkinliğine katıldı.Bir telefon dolandırıcılığının anlatıldığı filmde oynayan Can, söyleşide kendisinin de başına böyle bir olay geldiği için filmde oynamayı kabul ettiğini söyledi.Erkan Can, 'Bir profesörün telefon ile dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım.Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar.Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim.Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes' dedi.