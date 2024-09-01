Napoli'nin yıldızı David Neres, arabasında soyuldu

Napoli forması giyen David Neres, Parma maçının ardından arabasında silahlı soyguna uğradı. Saldırganlar, Neres'in 100 bin euro değerindeki saatini çaldı. Saldırı sırasında Neres'in ailesinin de arabada olduğu belirtildi.

İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Parma'yı konuk etti.Napoli, 1-0 geriye düşmesine rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Parma, 19. dakikada penaltıdan Ange Bonny ile öne geçti.Napoli, yeni transferi Romelu Lukaku ile 90+2'de eşitliği buldu.Napoli, 90+7'de Andre Zambo Anguissa'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Müsabakanın ardından ise bu transfer döneminde Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği David Neres, talihsiz bir olayla karşılaştı.