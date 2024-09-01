  • USD: 33,92 - 33,98
  • EURO: 37,67 - 37,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Napoli'nin yıldızı David Neres, arabasında soyuldu

Napoli forması giyen David Neres, Parma maçının ardından arabasında silahlı soyguna uğradı. Saldırganlar, Neres'in 100 bin euro değerindeki saatini çaldı. Saldırı sırasında Neres'in ailesinin de arabada olduğu belirtildi.

Ekleme: 1.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 1.09.2024 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Napoli'nin yıldızı David Neres, arabasında soyulduİtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Parma'yı konuk etti.

Napoli, 1-0 geriye düşmesine rağmen uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Parma, 19. dakikada penaltıdan Ange Bonny ile öne geçti.
Napoli, yeni transferi Romelu Lukaku ile 90+2'de eşitliği buldu.
Napoli, 90+7'de Andre Zambo Anguissa'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İSTİYORDU

Müsabakanın ardından ise bu transfer döneminde Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği David Neres, talihsiz bir olayla karşılaştı.

Napoli'nin yıldızı David Neres, arabasında soyuldu