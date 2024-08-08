MasterChef'te Danilo Şef resti çekti, Deniz kalakaldı! 'Sana ne ki?'

MasterChef 2024 heyecanla devam ediyor...İlk takım oyunlarını oynayan mavi ve kırmızı kadrodakiler, en iyi yemeği yapabilmek için uğraşıyor.Rakiplerini yeni yeni tanıyan yarışmacılardan bazıları öne çıkıyor.MasterChef Deniz de bu isimlerden birisi.Son bölümde Laz böreği yaparken sıkıntılar yaşayan Deniz, 'Kaptanımdan memnun değilim' diyerek topu Ayşe'ye attı.Yarışmanın en sakin jürisi Danilo Şef'i bile kızdıran Deniz, şeften 'Ne kadar boş işlerle uğraşıyorsun. Sana ne ki?' yanıtı aldı.