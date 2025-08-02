iPhone üretmeye benzemiyor! Apple’ın üretemediği teknoloji

Şirket, yapay zekâya yönelik yatırımlarını son dönemde ciddi şekilde artırmış durumda. Tim Cook'un açıklamalarına göre Apple, yılbaşından bu yana yedi farklı şirketi bünyesine kattı. Her ne kadar bu alımların mali değeri büyük olmasa da, Apple'ın daha stratejik ve AI odaklı satın almalara yönelebileceği mesajı net.Kulislerde konuşulanlara bakılırsa, Apple'ın radarında yapay zekâ arama motoru alanında yükselen bir oyuncu olan Perplexity AI da var.Yapay zekâ yarışında rakiplerinin gerisine düştüğü yönünde eleştiriler alan Apple, Haziran'daki WWDC 2025 etkinliğinde “Apple Intelligence” çatısı altında bazı özellikleri tanıttı. Ancak şirketin sesli asistanı Siri'nin büyük dönüşümü hâlâ gerçekleşmiş değil. Reuters'ın aktardığına göre Cook, kişiselleştirilmiş Siri üzerinde 'iyi bir ilerleme' kaydettiklerini söylüyor. Ancak Siri'nin yeni yapay zekâ destekli sürümünün kullanıcıyla buluşması için 2026 baharına kadar beklemek gerekecek gibi görünüyor.Apple'ın üçüncü çeyrek gelirleri yüzde 10 artışla 94 milyar dolara, kârı ise yüzde 14 artışla 24,43 milyar dolara ulaştı. Mali performans güçlü olsa da, sektördeki yapay zekâ rekabeti Apple'a farklı bir baskı yaratıyor. Tim Cook'un satın alma sinyalleri de bu baskının bir sonucu olarak okunuyor.