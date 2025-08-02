İmamoğlu'nun adaylığı o gün açıklanacak mıydı? Nuray Başaran'dan çarpıcı iddia!

Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın sunduğu “Şimdi Ne Olacak?” programında konuşan Gazeteci Nuray Başaran, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının aslında önceden planlandığını ve törenle açıklanmasının beklendiğini iddia etti.Şimdi biliyorsunuz hukuken aslında ilk karardı. İmamoğlu'yla ilgili ilk hukuki kararlardan bir tanesiydi. Tam da işte Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya'ya gitmişti. Orada biliyorsunuz Meral Hanım da kazanacak aday derken... Ya İmamoğlu ya Mansur Yavaş aday olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyordu. Dolayısıyla da daha önceden konuşulmuş bir konu vardı.Başaran, o günün tören havasında geçtiğini ve her şeyin hazırlandığını şu sözlerle anlattı:'Zaten anne oğul resmi vermişlerdi. O gün aslında böyle bando takımı falan da vardı. Belediyenin mehter takımı, bando takımı orada. O gün planlanan konu Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Bey'den önce cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanacağı törensel bir şeydi.'Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olduğu sırada bu gelişmelerden haberdar olması, süreci değiştirdi. Nuray Başaran, “Kemal Bey'in haberi oldu ama nasıl Almanya'ya götürüldü, onu belki bir gün kendisi anlatır” diyerek dikkat çekici bir ayrıntıyı da ekledi.Nuray Başaran, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediğini ve hatta onun bu yönde adım atmasını istediğini ifade etti. Ancak İmamoğlu'nun bu açıklamayı yapacak cesareti gösteremediğini belirtti:'Bir süre sonra da aynı Meral Hanım, cesaret sahibi değillerdi. Cesaret edemediler dedi. O gün Ekrem Bey o cesareti gösterip o töreni ilan edemedi... O törende cumhurbaşkanlığı adaylığına. Zaten kazanacak aday diyerek iki kişiyi işaretliyordu. Bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hangisi olursa diyordu.'