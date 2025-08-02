Uzman isim uyardı! Sessiz ilerleyen hastalık ölümcül olabilir

Kas krampları, yaralanmalar ve damar tıkanıkları bacak ağrılarını tetikliyor günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, ağrı veya uyuşma gibi vakaların hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, Periferik Arter Hastalığı (PAH) adı verilen ciddi bir damar rahatsızlığının ağrılara yol açabileceğini belirterek tedavi olunması gerektiğinin altını çizdi.Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yazıcı, 'Bacak damarlarında tıkanıklık varsa, bu durum genellikle kalp damarlarında da sorun olduğuna işaret eder. Yani periferik arter hastalığı olan bir kişinin kalp krizi veya felç riski de yüksektir. Sigara kullanımı, hipertansiyon (yüksek tansiyon), yüksek kolesterol, diyabet (şeker hastalığı), 50 yaş ve üzeri bireyler, tedavi ameliyatsız da olabiliyor' dedi. Uzm. Dr. Yazıcı, erken teşhis edilen vakalarda ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle başarılı sonuçlar alındığını belirtti.Belirtilerle ilgili konuşan Uzm. Dr. Yazıcı, 'Yürürken bacakta ağrı ya da kramp oluşuyorsa, dinlenince geçen ağrılar sık sık tekrarlıyorsa, sigara kullanıyor, hipertansiyon veya diyabet hastasıysanız 50 yaş üstüyseniz ve hareketsiz bir yaşamınız varsa zaman kaybetmeden bir kardiyoloji uzmanına başvurun. Periferik arter hastalığı sessiz ilerleyen ama ölümcül olabilen bir tablodur. Bu nedenle, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli kalp-damar kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşır. Erken tanı hem hayat kurtarır hem de yaşam kalitesini artırır' diye konuştu.