Gazze alarm veriyor! Yaşanan kriz dünya manşetlerinde

Gazze'de yaşanan dram bir türlü bitmek bilmiyor.İsrail ordusu bölgeye saldırılarını sürdürürken uygulanan abluka nedeniyle açlık krizi derinleşiyor.Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, aynı nedenle ölenlerin toplam sayısının 162'ye yükseldiğini açıkladı.Dünya basını da yaşanan felaketi manşetlerine taşımaya devam ediyor.Times dergisi, ağustos ayı kapağında Gazze'deki açlığa dikkat çekti.Sosyal medyada kapağı paylaşan Times, 'Çocuklar açlık yaşıyorsa, düşman açlıktır.' ifadelerine yer verdi.İngiliz Guardian gazetesi de Gazze'deki açlık felaketini manşetine taşıyan mecralardan biri oldu.Gazete manşetinde 'İsrail Gazze'de açlığa nasıl yol açtı?' sorusunu sordu.Gazze'deki felakete dikkat çeken bir diğer İngiliz gazetesi ise Daily Mirror oldu.Gazete, 22 Temmuz'da Gazze'ye yer vererek 'Artık bu dehşete son verin' çağrısında bulundu.Gazze'deki açlık krizine ABD basını da sessiz kalmıyor.New York Times, 25 Temmuz günündeki başlığında 'Genç, yaşlı, hasta Gazze'de açlıktan ölüyor: Hiçbir şey yok.' ifadelerine yer verdi.