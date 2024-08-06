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Beyaz Gazete
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Vaziyet alın ortalık karışacak! Adaylığa yeşil ışık yaktı

Daha önce yaptığı açıklamalarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda son dönemi olduğunu belirten Mansur Yavaş, partisinin aday göstermesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Vaziyet alın ortalık karışacak! Adaylığa yeşil ışık yaktı
Ekleme: 6.08.2024 - 09:25 Güncelleme: 6.08.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Vaziyet alın ortalık karışacak! Adaylığa yeşil ışık yaktı
CHP'de koltuk savaşları erken başladı..

Geçtiğimiz genel seçimlerde 6'lı masada adının 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak geçmesiyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti ile CHP arasında krizlere neden olmuştu..

Seçim döneminde adaylıkla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Yavaş'ın adı, şu sıralar yeniden ön plana çıkmaya başladı.

Yavaş, 2028'de yapılacak Genel Seçimler için yapılan son anketlerde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı.

Bunun üzerine gözlerin çevrildiği Yavaş'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Vaziyet alın ortalık karışacak! Adaylığa yeşil ışık yaktı

Açıklamayı, tv100'de gazeteci Sinan Burhan duyurdu.

Kendisiyle telefonda görüştüğünü belirten Burhan, Yavaş'a 'Sayın Başkanım bugünlerde anketlerde sizin isminiz cumhurbaşkanı adayı olarak ön planda çıkıyor, eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?' sorusunu yönelttiğini belirtti.

'CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURUM'

Soruya olumlu yanıt veren Yavaş ise şu yanıtı verdi:

Elbette bu yükün altına girerim, Cumhurbaşkanı adayı olurum.

Vaziyet alın ortalık karışacak! Adaylığa yeşil ışık yaktı