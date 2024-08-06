Instagram erişime açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılanması durumunda sorunun çözüleceğini belirtirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili yeni bir açıklama geldi.'Bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız.Bu platform diyor ki Hamas terör örgütü, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bizim ülkemizdeyseniz bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız.Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'a erişim engeli ile ilgili yaptığı açıklama açıklamada, herkesin hukuk kurallarına uyması gerektiğini belirterek, 'Yargımız kararları verecektir. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda.' dedi.Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:'Bilgi Teknolojileri Kurumu Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş, bağımsız bir kuruluş. BTK'nın yetkileri var. 5651 sayılı internet ortamındaki yayınların düzenlenmesine ilişkin kanunumuz var 2007 yılında bu kanun yürürlüğe girmişti. 2014 yılında bu kanunda önemli değişiklikler yapıldı. 2020'de de yine internet kanunumuzda önemli değişiklikler yapıldı. Bu kanunda çeşitli sorumluluklar var.Erişim sağlayıcıları, internet ile ilgilenen kuruluşlara yönelik herkesin görevleri, sorumlulukları söz konusu. Burada BTK'nın yetkileri var. Bilgi Teknolojisi Kurumu ve başkana verilen yetkiler var. Bu yetkiler çerçevesi içerisinde gerçekleştirilen bir durum söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz; çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulma yetkisi Bilgi Teknolojisi Kurumu başkanına verilmiş bir yetkiBTK hangi gerekçelerle hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını aldığını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Ve öncelikle bu yayın çıkarılmasıyla ilgili bir bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı takdirde yayını durdurma yetkisi var. Tabii bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse zaten soruşturma makamlarının da bu anlamda devreye girmesi söz konusu. BTK gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda.'