Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabineyi topluyor: Gündemde Instagram'a erişim engeli, ekonomi ve terörle mücadele var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.Yılın 10'uncu kabine toplantısının ana gündemi Filistin olacak. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehit edilmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, kabinede bölgedeki gelişmeler ele alınacak.Kabine toplantısında İsrail'in katil başbakanı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.Sosyal medya platformu Instagram'a geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. BTK kararıyla kapatılan Instagram için sürecin nasıl işleyeceği ve Meta'ya uygulanacak yaptırımların Kabine Toplantısı'nda netleşmesi bekleniyor.