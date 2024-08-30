Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda seyir halinde olan ve henüz plakası öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, Jandarma ve Polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucunda 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişinin Ali P. olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.