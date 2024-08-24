İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine inceleme: Bakanlık açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Bakanlığımız İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştır.' açıklamasında bulundu.Bakanlık, 'Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmış, numuneler yetkili laboratuvar tarafından incelenmiştir.' dedi.Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.Daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemimiz ve Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarımız gönderilmiş,körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacaktır.Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimler bakanlığımızca uyarılmıştır.Gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuyla ilgili, 'Bu memleket bizim. Çocuklarımıza berrak bir gelecek bırakmak zorundayız. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.' ifadelerine yer verdi.